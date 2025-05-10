Successos
Detinguts tres homes per atracar pistola en mà una oficina bancària de Camarles
Els arrestats, de 26, 52 i 58 anys, van actuar amb armes de foc i van immobilitzar els treballadors de la sucursal; dos d’ells tenen antecedents i un estava de permís penitenciari
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mollet del Vallès i La Llagosta (Vallès Oriental) tres homes acusats de l'atracament amb armes de foc a una oficina bancària de Camarles, en què van aconseguir un botí de 1.200 euros.
L'atracament es va produir el passat mes de març i les detencions dels tres presumptes implicats, de 26, 52 i 58 anys i acusats d'un robatori amb violència i intimidació, s'han dut a terme aquesta setmana, segons que ha informat aquest dissabte la policia catalana.
L'11 de març passat, dos homes abillats amb gorres i passamuntanyes, van irrompre en una sucursal bancària de Camarles amb dues armes de foc curtes, van immobilitzar-ne els empleats -no hi havia cap client en aquest moment- i van obligar el director a donar-los els diners de la caixa forta.
Els lladres van fugir amb un botí de 1.200 euros en dos vehicles, un d'ells conduït per un tercer atracador que feia tasques de vigilància a l'exterior.
Els Mossos van muntar controls policials a les principals carreteres de la zona, però no van poder trobar els delinqüents, encara que les posteriors recerques van relacionar els ara detinguts amb l'atracament.
Després d'identificar-los i esbrinar on vivien, els agents van dur a terme entrades i registres a dos domicilis de Mollet del Vallès i La Llagosta, on van trobar indicis de la seva participació en l'atracament de Camarles.
Dos dels tres detinguts tenen antecedents per fets similars i un d'ells havia participat en l'atracament quan es trobava gaudint d'un permís penitenciari.
Ahir divendres van passar a la disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa, que investiga el cas.