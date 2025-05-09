Religió
El vicari del bisbat de Tortosa celebra l’elecció de Lleó XIV i aposta per una renovació amb continuïtat
José Luis Arín confia que el nou Papa segueixi el camí de Francesc i defensa una transformació gradual de l’Església, incloent-hi el rejoveniment i més espais per a les dones
El vicari general del bisbat de Tortosa, José Luis Arín, ha celebrat l'elecció de Lleó XIV com a nou Papa de Roma i confia que el seu pontificat sigui continuista respecte el de Francesc, si bé també espera que afegeixi caràcter propi.
Així, s'ha mostrat partidari que la renovació iniciada per l'anterior pontífex segueixi endavant, en aspectes com per exemple el rejoveniment de la institució. Pel que fa a d'altres reptes pendents que té l'Església, com la incorporació de les dones en espais de participació i poder, Arín ha assenyalat que es faci de forma «gradual».
«La renovació no esperem que ens vingui donada des de dalt; des de baix -bases, parròquies, arxiprestat- hem de fer el que calgui per aconseguir-la », ha remarcat.
Arín ha assenyalat que el nom escollit per Robert Prevost té una «dimensió social» i demostra la voluntat del nou pontífex de connectar amb el llegat de Lleó XIII. «És una gran aportació de l'Església a la societat; aquesta societat nostra que a vegades té el perill de quedar-se en ideologies i teories i no xafar la terra. Els pobres eren els preferits de Jesús, també del papa Francesc i ho seguiran sent també amb el papa Lleó XIV», ha indicat.
En aquest sentit, el vicari general de Tortosa s'ha mostrat confiat que el nou pontífex seguirà l'estela de Francesc, donant continuïtat als projectes iniciats, però també afegirà el seu caràcter propi. «La renovació de l'Església no és cosa d'una temporada; hi ha moltes coses que s'han d'apuntalar, com l'Església com a unitat de tots. Necessitem rejovenir i implicar-nos tots», ha afegit Arín.
Integració «gradual» de les dones
Pel que fa a altres qüestions que l'anterior bisbe de Roma va posar sobre la taula, com ara la participació de les dones en espais de participació i poder dins l'Església, Arín dona suport a la seva integració «gradual». Així, ha posat d'exemple que l'actual cancellera del bisbat de Tortosa és una dona, així com la majoria de persones que s'encarreguen de les catequesis a les parròquies. «Cada vegada més, hi ha una imperiosa impossibilitat de mossens per celebrar missa, perquè no n'hi ha. Estem preparant celebracions en absència de prevere, això és un futur immediat. Penso sincerament que si no avancem en aquest futur immediat de la base, somiar des de dalt és construir una casa per la teulada», ha asseverat.
D'altra banda, i a tall d'anècdota, Arín ha recordat que Robert Prevost ha visitat amb anterioritat el bisbat de Tortosa quan era prior general dels agustins. Concretament, en dos monestirs de monges agustinianes a Ulldecona i a Sant Mateu.