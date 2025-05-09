Successos
Investiguen la mort de diversos gats d'una colònia del nucli antic de Tortosa
L'entitat Progat denuncia el presumpte atac d'un gos de raça potencialment perillosa als felins
La Policia Local de Tortosa investiga la mort de diversos gats d’una colònia situada al carrer Castell, al nucli antic, arran de les denúncies presentades per l’entitat Progat. Segons els animalistes, la mort dels felins s’hauria produït per l’atac d’un gos el 30 d’abril, així com d’altres actes produïts l’any passat.
Els agents han localitzat el propietari d’un gos perillós a qui li han requerit la documentació de l'animal per verificar si es tracta d'un gos de raça potencialment perillosa. En el cas que es confirmi, el cos denunciarà les infraccions detectades.
L'Ajuntament de Tortosa ha imposat tres sancions per incompliment de la normativa de tinença de gossos potencialment perillosos aquest any, mentre que en va posar dues el 2024.