Societat
Despierta España presenta un recurs contra la descatalogació del monument franquista de Tortosa
Continuen oberts dos processos judicials més relacionats amb la retirada del monument
L’associació d’ultradreta Despierta España ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la descatalogació del monument franquista sobre el riu Ebre a Tortosa. Segons ha confirmat COREMBE (Col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l’Ebre i Tortosins pel Monument), l’entitat ho ha fet després que el TSJC desestimés el recurs interposat anteriorment. COREMBE no està personat en el cas, però comparteix el mateix advocat que Despierta España.
Paral·lelament, continuen oberts dos procediments judicials més, un relatiu a la llicència de les obres per a la retirada del monument, i un altre referit al procés de licitació i adjudicació d’aquestes mateixes obres.
El TSJC va desestimar el 18 d’abril dos recursos promoguts per les entitats d'extrema dreta Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces i la Asociación Cultural Despierta España contra la descatalogació del monument franquista que hi ha al riu Ebre a Tortosa. El novembre de 2020 la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar definitivament la modificació del planejament urbanístic de Tortosa, que determinava que el monument deixava de ser un bé patrimonial protegit. Les dues entitats van recórrer aquesta decisió al·legant arbitrarietat i frau de llei perquè, entre altres, consideraven que faltaven informes patrimonials, ambientals i econòmics, arguments que el TSJC ha rebutjat.