Educació
El preu públic de les llars d'infants municipals de Tortosa s'establirà en funció de la renda familiar
La quota mínima serà de 37 euros mensuals amb nou trams de reducció fins al 80%
El ple de l'Ajuntament de Tortosa aprovarà aquest dilluns els preus públics de les llars d'infants municipals que començaran el servei el curs vinent, una al barri de Ferreries i l'altra al Temple. Un preu que s'establirà en funció de la renda familiar, concretament es fixaran nou trams i es calcularan les quotes en funció de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
El preu públic del servei d'escolarització en jornada completa a les llars d'infants municipals tindrà una quota mínima mensual de 37 euros, i hi haurà nou trams amb reducció de la quota de fins al 80% en funció de la renda familiar.
També s'aplicarà la tarifació social en el servei de menjador i acollida, mentre que hi haurà un preu de matrícula, una única quota de 30 euros o 20 euros en cas de tarifa reduïda. Pel que fa al període de preinscripció a les llars d'infants serà del 8 al 21 de maig.