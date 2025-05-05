Patrimoni
L'Ajuntament de Xerta adquireix el molí de l'Assut per restaurar-lo
L'edifici del segle XVI, un dels pocs exemples d'arquitectura industrial renaixentista existents, té la coberta malmesa
Després de més d'una dècada de tràmits i entrebancs burocràtics, l'Ajuntament de Xerta ha pogut adquirir, finalment, el molí de l'Assut, un referent patrimonial del municipi i un dels pocs vestigis d'arquitectura industrial renaixentista que queden a Catalunya. La signatura de l'acta d'ocupació aquest dilluns ha de permetre el consistori actuar urgentment per reparar la coberta malmesa i frenar l'avançat estat de deteriorament d'aquest edifici construït al segle XVI enganxat al marge dret del riu Ebre.
El següent pas, segons ha avançat l'alcalde xertolí, Roger Avinyó, serà recuperar l'accés públic a l'entorn del molí i a l'assut, una reivindicació històrica dels veïns del municipi.