Baix Ebre
Kronospan invertirà 30 MEUR per instal·lar el primer parc eòlic del polígon Catalunya Sud
L'alcalde de Tortosa ho ha anunciat coincidint amb la 79a Expoebre i ha afirmat que estarà llest en dos anys
L'empresa Kronospan invertirà 30 milions d'euros per instal·lar el primer parc eòlic del polígon Catalunya Sud. Ho ha avançat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, en la inauguració de la 79a edició d'Expoebre aquest dijous. Jordan ha afegit que es tracta d'una iniciativa que exemplifica com els projectes energètics poden ubicar-se al costat de les zones de producció.
Segons el batlle, aquest seria el primer parc eòlic en un polígon industrial a Catalunya i un dels primers de l'estat espanyol. La proposta, vinculada a l'ampliació del polígon impulsada pel Govern, s'espera que estigui enllestida en dos anys. El parc comptarà amb tres aerogeneradors que es col·locaran en els terrenys de 600 hectàrees on es preveu l'ampliació del polígon.