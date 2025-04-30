Agricultura
Els veïns del Baix Ebre i del Montsià amb cultius afectats per la DANA ja poden demanar ajuts
Les subvencions compensaran les pèrdues per les pluges torrencials
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca els ajuts a les explotacions amb cultius d'horta i de cítrics afectades per la dana de la passada tardor, corresponents a la mesura 23 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022.
El termini per presentar sol·licituds és de l'1 al 12 de maig. S'hi poden acollir els productors que van patir pèrdues de collita per les pluges torrencials als conreus hortícoles dels municipis de Gavà i Viladecans i dels municipis de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, i als conreus de cítrics dels municipis del Baix Ebre i del Montsià, a excepció del municipi d'Ulldecona. Els danys han de ser superiors al 30% de l'explotació agrícola.
Els ajuts seran d'un mínim de 2.450 euros en conreus d'una hectàrea o menys, fins als 30.000 euros en cultius de més de 50 hectàrees. L'import màxim d'ajut per persona beneficiària és de 42.000 euros. El pressupost de la convocatòria és de 2.225.519,61 euros, que serà ampliable fins a 5.500.000, finançats al 100% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).