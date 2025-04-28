Loteries
El ‘Sueldazo’ del Cap de Setmana de l’ONCE reparteix 240.000 euros a Tortosa
El premi és de 2.000 euros al mes durant 10 anys
L’ONCE ha repartit 240.000 euros a Tortosa, en el sorteig del ‘Sueldazo’ del Cap de Setmana d’ahir, 27 d’abril. Iván Vila, agent venedor dels jocs responsables de l’Organització, és qui ha portat la sort a la capital del Baix Ebre amb la venda d’un cupó premiat amb 2.000 euros al mes durant 10 anys, 240.000 euros en total.
Iván és una persona amb discapacitat, com els 2.450 agents venedors de l’ONCE a Catalunya, que ven els productes de loteria social, responsable i segura de l’Organització des del seu quiosc situat a l’avinguda Generalitat, 54.
Tortosa pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 800 afiliats i afiliades i compta amb 188 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.