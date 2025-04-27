Meteorologia
Tarragona esquiva les pluges intenses però és sacsejada pel vent: ratxes de més de 75 km/h
Protecció Civil tanca l'alerta sense incidències destacables
Protecció Civil de la Generalitat ha tancat l'alerta per pluges intenses sense incidències destacables ni afectacions personals. En tot l'episodi, els Bombers de la Generalitat han rebut 62 avisos per la pluja, especialment a les regions d'emergències Girona i Metropolitana Sud, per petites inundacions en habitatges, retirar branques caigudes i incidències d'instal·lacions elèctriques exteriors.
En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 38 trucades per inundacions, risc estructural i incidències de trànsit. Les tempestes van deixar ahir dissabte prop de 40 litres al Ripollès (38 litres a Planoles) i una pedregada va causar danys en cultius de cereal a les comarques de la Noguera, l'Urgell i part de la Segarra.
A Badalona (Barcelonès), els Bombers van rebre sis avisos i destaquen la inundació d'un aparcament soterrat i un cotxe atrapat per l'aigua en un pas sota les vies del tren. Els ocupants van sortir del vehicle sense patir cap dany i els Bombers van decidir abalisar tots els passos sota vies per evitar-hi més incidents.
Pel que fa als valors de precipitació, només s'ha superat el llindar de risc per intensitat de pluja (20 litres en 30 minuts) a Camarasa (Noguera), segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Els xàfecs, però, han anat acompanyats de fortes ratxes de vent i sobresurten els 98,6 km/h de Portbou, els 75,6 km/h del Parc Natural dels Ports, els 74,5 km/h del Perelló o els 63,4 km/h de Mas de Barberans.