Religió
El bisbe de Tortosa acomiada el papa a Roma i demana un relleu continuista
Prelats catalanoparlants reivindiquen el llegat transformador del pontífex i reclamen un successor que continuï amb una Església oberta, propera i en sortida
Bisbes i cardenals de tot el món estan arribant aquest divendres fins a Roma mentre el Vaticà ultima els preparatius pel funeral del papa Francesc que tindrà lloc demà. Entre els prelats, representants de les diòcesis de parla catalana, territoris que el pontífex coneixia bé, tot i que no els visités durant el seu pontificat. Sergi Gordo, bisbe de Tortosa, ha destacat en declaracions a l'ACN que l'etapa de canvi oberta per Francesc «no té marxa enrere» i ha apostat per un successor que mantingui la «cursa de relleus». Per la seva banda, el bisbe mallorquí Sebastià Taltavull reclama conservar l'església oberta dels darrers anys. «El nou papa ho tindrà clar, ha de seguir aquesta línia», ha dit a pocs metres de la basílica de Sant Pere.
«Estic commocionat», ha reconegut Gordo poc després d'acomiadar-se per darrere vegada del papa que el va nomenar bisbe i auxiliar de Barcelona. En el seu cas, va arribar el dijous al vespre a la Santa Seu i va anar directe a la plaça de Sant Pere per pregar davant de Francesc enmig del silenci i les riuades humanes que durant tres dies han fet hores de cua per presentar els seus respectes al pontífex argentí.
Pel bisbe tortosí, Francesc serà recordat per la seva predilecció pels pobres i les perifèries. «Ha deixat el llistó molt alt, i ha marxat del món deixant-nos deures», ha ressaltat tot destacant la meta del papa d'aconseguir una església universal «més missionera» i menys centrada en els dogmes i la jerarquia. A parer seu, Francesc ha aconseguit «arribar a tothom» bolcant-se amb els joves, lluitant contra la pederàstia o clamant per la pau.
Preguntat pel pròxim líder mundial del catolicisme, Gordo remarca que només déu sap qui serà, però té clar que el camí fet per Francesc durant més d’una dècada no es pot desfer ja. «Deixa una rastre i ens passa el testimoni. Ha obert un camí», ha manifestat. «Això no té marxa enrere, el procés que ha obert hem d'implementar amb l'ajuda de déu i la seva intercessió des del cel», conclou.
Taltavull, que conserva encara la darrera carta que Francesc li va enviar aquesta mateixa tardor, constata com el poble de Roma s'ha entregat amb el comiat al papa. «Quan ets davant d'ell reconèixer les coses que ha fet», ha recordat sobre la seva presència davant del fèretre. A parer seu, tota la societat mundial ha rebut i «captat» el missatge de Francesc, tant entre els fidels cristians com entre els agnòstics, els ateus o els fidels d’altres religions.
«Com que tocava coses que suposen un canvi profund a les persones ha tingut també oposició», ha indicat. Preguntat el pròxim pontífex, aposta per un perfil que vulgui mantenir una «església en sortida» i oberta «a tots els àmbits de la societat». «Avui és el gran missatge que (Francesc) ens ha donat, i que l'hem de captar per seguir. Crec que el nou papa que surti i ens enviï l'Esperit Sant ho tindrà molt clar, que ha de seguir aquesta línia que tots volem i hem intentat viure», conclou.