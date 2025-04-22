Mobilitat
Retencions a l'N-340 a l’Ampolla per un camió enganxat al cablejat telefònic
Aquest fet ha provocat importants retencions en aquesta carretera, que ha estat tallada en ambdós sentits
Un camió, que transportava un aerogenerador, s’ha enganxat amb el cablejat telefònic mentre circulava per l'N-340, entre l’Ampolla i Camarles. Aquest fet ha provocat importants retencions en aquest punt de la carretera, que ha estat tallada en ambdós sentits durant, aproximadament, una hora.
Els Bombers de la Generalitat, que s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions, han rebut l’avís a les 16.21 hores i ja han desenganxat el cablejat del camió. En aquests moments, les dotacions ja han tornat al parc i la circulació ha estat reoberta.