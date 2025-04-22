Tortosa
La Comissió contrària al monument franquista creu que la retirada és «cada dia més a prop»
Les darreres sentències del TSJC consideren que han d'accelerar la supressió del memorial
La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha celebrat les darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestimen els recursos presentats per dues entitats d'extrema dreta contra la modificació del POUM de la capital del Baix Ebre que descataloga el monument del riu Ebre i obre la porta a la seva supressió.
El col·lectiu ha valorat que la retirada és «cada dia més a prop». Per això, ha apuntat que el jutjat administratiu 2 de Tarragona «passats quasi quatre anys des de l'adopció de les mesures cautelars que van acordar aturar l'inici de la retirada del monument, hauria de resoldre de manera immediata sobre el fons de la qüestió».
«Les dues sentències -del TSJC- evidencien que la descatalogació es va fer de manera correcta i oportuna, i que era necessària», ha expressat la Comissió en un comunicat. I ha afegit: «demanem a l'Ajuntament de Tortosa i a la Generalitat de Catalunya que facin seguiment dels diferents recursos presentats amb ànim d'impedir la retirada del monument franquista més gran de Catalunya per poder complir tant el mandat del ple municipal de Tortosa com de la Generalitat de Catalunya de retirar la simbologia franquista dels espais públics dels nostres pobles i ciutats».