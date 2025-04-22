Religió
El bisbe de Tortosa assegura que el Papa deixa «deures» per avançar cap a una església de «tots»
Sergi Gordo destaca el valor de la proximitat amb els pobres del pontífex argentí
El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, ha assegurat que el papa Francesc ha deixat a la seva mort «deures» per avançar cap a una Església «fraterna» i que doni cabuda a «tots». En un missatge gravat amb vídeo i difós pel mateix bisbat, el prelat ha lloat el «llegat molt gran» que deixa i ha agraït al papa el seu «testimoni» i la seva tasca en aquesta línia.
«Una església on caben tots, tots, tots. Una església com a gran família que ens possibiliti l'encontre amb Jesucrist», ha manifestat Gordo, citant el document final del pontífex mort, el Sínode de la Sinodalitat. També ha recordat la trajectòria de Francesc i el fet que els pobres hagin «estat al seu cor». «Ha portat arreu aquesta predilecció del senyor», ha remarcat.
Gordo ha demanat pregar pel papa mort i, al mateix temps, pel nou pontífex que ha de ser elegit pròximament perquè l'Església pugui aplicar el seu llegat i les tasques que ha deixat pendents.