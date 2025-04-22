Societat
Balfegó inverteix 35 milions d'euros en un nou complex a l’Ametlla de Mar
El grup, que exporta el 38% de la producció als Estats Units, confia a adaptar-se a les noves polítiques aranzelàries
Balfegó Grup ha invertit 35 milions d’euros en les noves instal·lacions a l’Ametlla de Mar. El nou complex té una superfície de 12.000 metres quadrats i substitueix la planta que es va cremar en l’incendi de 2018. L’empresa ha tancat l’exercici de 2024 amb una facturació de 107,6 milions d'euros, set més respecte a l’anterior.
El copresident de la companyia, Pere Vicent Balfegó, ha explicat que veuen amb incertesa la guerra comercial de Trump i que estan a l’espera de les negociacions de la Unió Europea per afrontar els nous aranzels. «Ens adaptarem, són setmanes d’incertesa», ha dit. El grup exporta el 38% de les vendes de tonyina roja als Estats Units. Davant d’això, ha assegurat que buscaran nous mercats i nous formats.