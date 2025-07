Tortosa proposa una nova ubicació per al futur Hospital de l'Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre es farà al barri de Sant Llàtzer de Tortosa. L'Ajuntament proposa una nova ubicació no afectada pel règim de flux preferent (zona inundable). És l'àrea residencial estratègica de la Raval de la Llet, on el consistori adquirirà 84.000 metres quadrats de terrenys, o bé per compra-venda o bé per expropiació.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha signat un protocol amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, amb el qual la Generalitat es compromet a garantir els tràmits urbanístics per modificar l'àmbit per incloure-hi equipaments, i a fer les infraestructures viàries que facilitin l'accés al nou centre hospitalari.