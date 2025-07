La Generalitat licita les obres per eixamplar la C-12 entre Tivissa i Móra la Nova

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha licitat les obres del primer tram de carretera 2+1 que executarà a les Terres de l'Ebre, a la C-12, entre Tivissa i Móra la Nova, ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Els treballs, amb un pressupost de vuit milions d'euros, començaran a la tardor i s'executaran en un termini de dotze mesos. Abastaran un tram de 3,3 quilòmetres, des de la intersecció de la C-12 amb la carretera C-44, que connecta Tivissa i L'Hospitalet de l'Infant, fins a l'enllaç amb la N-420 a Móra la Nova.

En concret, es transformarà en una via 2+1, a partir de l'eixamplament de la carretera actual, amb dos trams amb tercer carril -un en cada sentit-, entre la intersecció amb la C-44 i la intersecció amb el camí dels Magrells. A més, s'instal·larà un element de separació física entre els dos sentits de la circulació.

Segons la Generalitat, el sistema 2+1 consisteix a configurar tres carrils de circulació, de manera que el carril central es va alternant en un sentit o en un altre per habilitar trams d'avançament, així com la implantació d'una barrera física de formigó o d'un altre tipus per reforçar la separació dels dos sentits de circulació.

«Amb el programa 2+1, que té com objectiu principal millorar la seguretat viària a Catalunya, podem aconseguir una reducció del 20 % en la sinistralitat viària», ha assegurat Paneque.