Despleguen la xarxa Radar al Baix Ebre per detectar l'aïllament de la gent gran

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Aldover és un dels primers pobles del Baix Ebre que desplega el projecte Radar, una xarxa de prevenció, corresponsabilitat i acció comunitària per evitar l'aïllament i l'exclusió social de la gent gran. Els responsables dels establiments del municipi són els principals col·laboradors a l'hora de descobrir situacions de solitud no desitjada o problemes de salut i ara incorporen uns adhesius on qualsevol ciutadà pot avisar d'una d'aquestes situacions.

Un codi QR remet a un formulari de preguntes i es facilita el telèfon dels serveis socials del Consell Comarcal. El president de l'ens, Antoni Gilabert, ha explicat que el programa respon a una de les principals preocupacions que va posar al descobert l'enquesta del Pla d'envelliment Km0.

El programa Radars té per objectiu «crear una xarxa de col·laboradors, en l'àmbit local», sobretot des dels establiments dels pobles. Seran els encarregats de «detectar si alguna persona pateix algun problema de salut o deixadesa», si fa dies que un client no apareix, o qualsevol altre senyal d'aïllament. Davant de casos com aquests, es posaran en contacte amb els serveis socials del Consell Comarcal del Baix Ebre, un tràmit que els adhesius de la xarxa Radar faciliten també a voluntaris i altres ciutadans.

A l'adhesiu hi ha un codi QR, un correu electrònic i un número de telèfon per poder fer els avisos. Quan es rep una alerta des del projecte Radar, el primer que es fa és una valoració de la persona afectada a partir dels criteris de l'escala de solitud de De Jong Gierveld. Segons els resultats, es faran les derivacions pertinents als serveis socials o al sistema sanitari, però, independentment dels resultats, a les persones sobre les quals s'ha rebut un avís se'ls farà un seguiment constant, amb visites presencials o telefòniques.

L'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, ha assenyalat que el projecte Radar oficialitza una xarxa comunitària que ja sol funcionar als pobles. «Quan la gent veu que una persona, per exemple, fa dies que no està, ja es dona l'avís. És una d'aquestes coses que pensem que està molt incorporat en nosaltres, però que està bé que es faci un pas més perquè potser hi ha un sector de gent que no tenim incorporat, que està tot sol, que potser té algun tipus de carència, i amb aquest projecte es podrà detectar», ha remarcat l'alcaldessa. La desena d'establiments d'Aldover ja disposen dels nous adhesius i de la formació corresponent i el Consell Comarcal ho anirà estenent a la resta de municipis.

Com ha explicat el president comarcal Antoni Gilabert, la iniciativa continuarà a Alfara de Carles, Paüls, Benifallet, Xerta i Tivenys i s'anirà desplegant a tots els municipis de la comarca abans de final d'any. «Estem molt satisfets dels serveis que prestem a les persones i, molt especialment, a la gent més gran de la nostra comarca que se sent sola», ha remarcat. Com ha afegit la vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Mercè Pedret, la gent gran representa fins al 30% de molts municipis i calen programes com Radar per «combatre la solitud no desitjada» i fomentar «el benestar emocional» d'aquest col·lectiu.