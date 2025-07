La licitació per construir una pista esportiva a l'antic col·legi dels Josepets queda deserta

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La licitació per construir la primera sala esportiva a l'antic col·legi dels Josepets de Tortosa ha quedat deserta. Cap empresa ha optat al concurs públic i el govern municipal ho atribueix a «la complexitat tècnica del projecte».

Segons ha explicat l'alcalde, Jordi Jordan, un total de cinc empreses es van interessar pel projecte i van visitar el complex. L'Ajuntament de Tortosa ha decidit que destinarà els recursos (1,7 MEUR) de la construcció d'aquesta sala a altres projectes esportius i d'habitatge.

Des de l'oposició, Junts per Tortosa denuncia que cap empresa ha optat a fer l'obra perquè «l'arquitecte que signa el projecte no avalava la licitació», ja que «no estava correcte no s'hi ajustaven els preus i els amidaments».

L'Ajuntament aprovarà una modificació pressupostària per destinar els recursos de l'obra dels Josepets a altres projectes esportius i «manté la voluntat de rehabilitar el complex per destinar-lo a usos socials, educatius i culturals». Jordan ha explicat que s'aprovarà una modificació pressupostària per accelerar altres obres.

Es tracta dels treballs per cobrir les pistes esportives del Temple, que s'havien de finançar amb un préstec, i per cobrir i renovar la pista de l'Estadi Municipal, situada al costat de l'antiga Casa Sant Antoni i el pavelló poliesportiu Jordi Angelats. El regidor d'Esports, Víctor Grau, ha afegit que també es farà una inversió de millora al pavelló de Ferreries. Finalment, també es destinaran recursos a finançar la construcció de 22 habitatges de lloguer per a joves al barri del Castell.

L'obra es va dividir en dos blocs i es licitava per 3,4 milions d'euros, 2,7 milions d'euros per a la sala esportiva. El consistori ha previst 1,7 milions d'euros de fons propis en el pressupost de 2025 i compta amb una subvenció d'1,5 milions d'euros del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports (prorrogada fins a l'abril de 2026) i de 175.000 euros de la Diputació de Tarragona. L'alcalde ha insistit que l'Ajuntament continuarà treballant amb el suport de la Diputació i altres administracions per fer possible la recuperació dels Josepets. «Es tracta d'una actuació fonamental per la regeneració urbanística del Rastre i del conjunt de la ciutat històrica», ha assenyalat Jordan.

Un projecte no apte per licitar

Junts per Tortosa acusa l'alcalde de «mentir» i assegura que la licitació de la pista esportiva dels Josepets ha quedat deserta perquè el projecte «no és correcte». El principal grup de l'oposició diu que l'arquitecte Josep Camps, redactor de l'actuació i del projecte, va registrar un escrit a l'Ajuntament on diu que «no és apte per a licitar», ja que «no inclou les modificacions que reclama la Comissió de Patrimoni» ni «els amidaments ni el pressupost són els correctes». El consistori defensa que Camps signa el projecte que s'ha licitat.