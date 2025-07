Impulsen la protecció i el reconeixement astroturístic del cel nocturn del parc dels Ports

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Junta Rectora del parc natural dels Ports ha acordat iniciar el procés per protegir la qualitat del seu cel nocturn. La decisió l'ha pres en base als resultats de les campanyes de mesurament i predicció de la qualitat del cel nocturn que la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental efectua des de 2012, i que han confirmat que aquest espai natural disposa d'un cel nocturn d’una qualitat excel·lent.

Això implica, d'acord amb les condicions mínimes per optar a certificacions de reconeixement internacional, com la Reserva Starlight, que s'hi pugui observar perfectament a ull nu la Via Làctia, que durant l’any s'hi poden arribar a veure més de 5.000 estrelles i que no detecta contaminació lumínica de forma evident.

A Catalunya, ja disposen d’aquest segell vinculat a la promoció de l'astroturisme la serra del Montsec, el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i les muntanyes de Prades i serra de Montsant.

La Junta Rectora del parc natural dels Ports impulsarà actuacions per millorar l’enllumenat públic dels municipis de l’entorn, amb l’objectiu de reduir la contaminació lumínica i reforçar la qualitat del cel nocturn. Aquestes accions es finançaran a través d’ajuts de la Generalitat destinats als ens locals.

El Departament de Territori té previst destinar fins al 2028 més de 9 milions d’euros a accions per reduir l’impacte ambiental de l’enllumenat exterior en espais naturals especialment sensibles a la contaminació lumínica. Aquests ajuts es financen a través del Fons Climàtic. Enguany, està prevista la publicació d’una convocatòria d’ajuts per a ens locals, que prioritzarà els municipis especialment protegits envers la contaminació lumínica.