El CAT completa la renovació del carbó actiu dels filtres de la planta potabilitzadora del CAT

Un operari es prepara per descarregar un sac de carbó actiu a la planta potabilitzadora del CAT a l'Ampolla.ACN

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) finalitza aquesta setmana el procés de renovació del carbó actiu dels filtres instal·lats l'any 2008 a la planta potabilitzadora de l'Ampolla. L'operació, amb un cost de 2,78 milions d'euros, ha suposat l'adquisició i substitució de 2.240 metres cúbics de carbó actiu granular d'origen mineral, procedent d'una explotació de la Xina.

La substitució es va iniciar el desembre de 2022 i arriba després de successives reactivacions tèrmiques dutes a terme, que han acabat esgotant la capacitat d'absorció i adsorció del material. Segons el CAT, els filtres són claus per garantir la qualitat de l'aigua retenint compostos orgànics i fins a un 85% del mercuri que pot baixar per l'Ebre.

Els filtres de carbó actiu actuen com una «barrera física» en les últimes fases del procés de tractament i potabilització de l'aigua captada dels canals de l'Ebre, segons ha subratllat el director gerent de l'ens, Josep Xavier Pujol. La seva estructura altament porosa -un grapat arribar a suposar una superfície específica de 10.000 metres quadrats fet que els converteix en molt més eficients que els filtres de sorra- els permet retenir i absorbir partícules de pesticides, herbicides, metalls pesants, detergents i olis, entre d'altres compostos. També són capaços de neutralitzar olors i sabors de l'aigua.

Això va resultar d'especial interès quan es va a donar a conèixer l'elevada contaminació a l'embassament de Flix i l'anunci posterior de les tasques d'extracció dels llots tòxics, amb una elevada presència de mercuri i altres substàncies contaminants. Amb aquest plantejament es van posar en marxa els filtres de carbó actiu l'any 2008, amb una inversió d'11,7 milions d'euros finançats principalment pels fons de cohesió europeus. «Ens vam anticipar a la descontaminació de Flix, que potencialment podia ser un perill aigües avall: per sort mai es va detectar res», ha apuntat.

Així, a la planta de l'Ampolla el CAT té instal·lats catorze filtres, dividits en dos semifiltres, amb un llit d'un metre i mig de gruix, que podria ser ampliat fins a tres metres si les condicions de contaminació de l'aigua de l'Ebre ho requerissin. El seu ús continuat acaba emplenant i disminuint la capacitat d'adsorció -condició per la qual un material crea una capa sòlida, líqida o gassos sobre una superfície sòlida. del carbó actiu.

Reactivació tèrmica

Per allargar la seva vida útil, i davant els resultats de les anàlisis de l'índex de iode que n'avaluen l'eficàcia, durant els últims anys s'ha sotmès el carbó actiu a diversos tractaments de reactivació tèrmica. A banda del cost econòmic i ambiental que això podia suposar, les condicions del material han començat a reduir-se a partir dels quinze anys d'ús, fet que ha portat finalment a completar el procés de renovació. Segons l'ens, el 20% del carbó retirat serà revaloritzat per part de l'empresa New Tech Carbon, de Castellbisbal, permetent allargar la seva vida útil.

«Amb aquest canvi de carbó, que són 2.240 metres cúbics i, aproximadament, unes 1.200 tones de carbó, pretenem continuar garantint l'excel·lència en l'abastament d'aigua als nostres consorciats», ha subratllat el president del CAT, Marc Brunet. La renovació d'aquest material, a més, hauria de permetre donar seguretat a l'abastament en casos de deteriorament de la qualitat de l'aigua de l'Ebre derivats d'escenaris extrems, com llargues èpoques de sequera que contribueixen a elevar la concentració de contaminants al riu.