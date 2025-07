Tortosa tanca el Centre Cultural de l'antiga SAMO per deficiències en seguretat i accessibilitat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa ha tancat el Centre Cultural de l'antiga fàbrica SAMO sense data de reobertura. L'equipament incompleix la normativa de seguretat i incendis, accessibilitat i eficiència energètica. El consistori va encarregar un informe a una consultoria externa fa uns mesos en detectar-hi algunes deficiències.

L'espai cultural es va inaugurar i reformar a finals de l'anterior mandat. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha avançat que la inversió necessària per adequar el centre a les normatives pot arribar als 256.000 euros i que proposarà una modificació pressupostària per dur a terme la inversió. «Actuem amb responsabilitat i davant un nou nyap fruit de les presses i la manera de fer de la senyora Roigé», ha dit el batlle.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, acompanyat de la tinent d'alcalde i regidora de Cultura, Mar Lleixà, ha explicat que al centre cultural de la SAMO «s'han detectat importants deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i també eficiència energètica». Concretament, la sala cultural no disposa de sistemes de detecció i alarmes antiincendis. Tot i que s'ha encarregat un informe als Bombers de la Generalitat, caldrà implementar sistemes d'extinció, boques d'incendi equipades i extintors a la sala; caldrà condicionar rutes d'evacuació amb sortides d'emergència adaptades i previstes, «que tampoc existeixen»; i millorar «la resistència al foc de l'estructura» amb pintures ignífugues «per protegir les superfícies dels possibles danys».

Quant a l'accessibilitat, Jordan ha dit que cal adaptar les rutes interiors de l'espai per garantir l'accés sense barreres arquitectòniques, senyalitzar-les i adaptar-les per a persones amb mobilitat reduïda, i construir lavabos adaptats, com requereix la normativa, «que tampoc es van fer», segons ha assenyalat el batlle. Finalment, en matèria d'eficiència energètica, caldrà ampliar i adequar tota la instal·lació elèctrica de l'edifici i millorar la climatització i la ventilació segons la normativa vigent.

El cost per complir la normativa

Aquestes són les principals mancances que els informes tècnics municipals han extret del projecte d'enginyeria, de més de 500 pàgines, encarregat al novembre a una consultoria externa per uns 6.000 euros. Jordan ha detallat que les actuacions necessàries per reobrir la sala cultural costaran un mínim de 37.000 euros, si es redueix l'aforament a menys de 100 persones, un màxim de 256.000 euros si es vol un aforament de més de 370 persones, o una inversió de 97.500 euros si es limita l'aforament a 299 persones.

Jordan ha dit que proposaran una modificació pressupostària per dur a terme aquestes obres «mínimes» en matèria de seguretat, accessibilitat i també eficiència energètica al centre de la SAMO i complir «l'actual normativa». «Li demanem a un tercer i, malauradament, l'anterior govern no va complir amb els equipaments que va inaugurar, insisteixo, abans de les eleccions i a correcuita», ha lamentat. L'alcalde també ha avançat que s'està analitzant l'adjudicació i recepció de la reforma de l'espai cultural, «si es va inaugurar dins el termini i en la forma escaient» i «si realment es va fer tot de manera correcta».

A més, ha anunciat que el govern municipal iniciarà els tràmits per declarar l'antiga fàbrica SAMO com un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per garantir «la protecció» de l'equipament i per accedir «a futures línies de subvencions i d'ajuts per a edificis catalogats».

De fàbrica d'ulleres a centre cultural

El Centre Cultural de l'antiga fàbrica SAMO de Ferreries es va inaugurar la primavera de 2023. L'anterior equip de govern de Junts per Tortosa va adquirir les naus del barri de Ferreries que havien ocupat, primer, l'empresa tèxtil de fabricació de samarretes Saturnino Sanz Martorell, SAMAR, entre el 1927 i el 1972, i després la fàbrica d'ulleres SAMO i Indo, que va ocupar l'edifici a partir del 1974 i fins que va tancar, el 2010. S'hi va invertir més de 202.000 euros, segons ha recordat l'alcalde.

L'equipament es va obrir amb el nom Espai Joan Moreira, en homenatge al conegut folklorista tortosí. Al mes de novembre de l'any passat, el plenari va aprovar la proposta de la CUP de retirar el nom de Moreira a l'espai, ja que amb el testimoni del folklorista, el periodista Sebastià Campos Terré va ser jutjat i executat pel règim franquista després de la Guerra Civil Espanyola.

La rehabilitació de la sala polivalent, amb capacitat per a 300 persones, va completar una reforma del complex social i cultural, on ja s'havien arreglat diversos locals per a entitats municipals. També en aquest equipament hi ha l'espai de Temps x Tu, un servei d'acollida gratuït d'infants de 4 a 12 anys que ajuda a alliberar temps a les famílies, sobretot a les mares. El tancament no afecta els locals de les entitats ni l'espai de Temps X Tu, tot i que el consistori estudia el trasllat d'aquest servei «per millorar el seu funcionament».

La SAMO tanca coincidint amb les obres d'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell i caldrà «moure» els espectacles i actuacions que s'havien programat al nou centre de Ferreries. En els darrers mesos, l'Ajuntament diu que ja ha «restringit» l'aforament a 200 persones mentre esperava els resultats de la consultoria i ha anunciat el trasllat dels espectacles previstos per als pròxims dies a altres espais de la ciutat. És el cas del concert de les Joventuts Musicals, que es farà al Centre Cívic de Ferreries, o la Marató de Donació de Sang que es farà al Campus de l'Ebre de la URV.

Junts recrimina més inversió a la SAMO

Des de Junts per Tortosa han defensat que l'inici de l'adequació i reforma de l'antiga fàbrica d'ulleres en una sala polivalent disposava d'un projecte fet per un arquitecte i amb la supervisió dels serveis tècnics municipals, i que en l'anterior mandat ja va acollir algunes activitats, com el Fòrum Econòmic i la Marató de Sang, perquè «la sala que ara tanca l'Ajuntament tenia l'accessibilitat i la seguretat garantida».

Junts assegura que l'informe extern es va remetre a l'Ajuntament al mes de desembre i que la sala s'hauria d'haver tancat llavors «si hi hagués mancances greus a l'edifici». El grup defensa que «s'havia de continuar invertint» en l'equipament, «com es van comprometre a fer si continuaven governant». «Fa 22 mesos que Movem-PSC i ERC governen la ciutat i no hi han invertit ni un euro ni han fet res», recriminen a l'equip de govern. El principal grup de l'oposició acusa el govern municipal de tenir la ciutat «estancada i paralitzada».