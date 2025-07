Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Dues persones han resultat ferides després de bolcar amb el camió prop d'un canal a la C-12 a Tortosa. Els fets han passat a ñes 07.31 hores i els Bombers de la Generalitat han enviat dues dotacions terrestres.

Segons explica el cos d'emergències, per causes que es desconeixen el vehicle pesant ha sortit de la via i ha acabat bolcant al quilòmetre 20,4. El camió transportava caixes buides.

Els dos ocupants han pogut sortir pels seus propis mitjans i presentaven algunes ferides. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha evacuat a un centre hospitalari.