L’equip ROCA de la Guàrdia Civil de Vinaròs ha investigat 13 persones per la seva presumpta implicació en la receptació de 74.000 quilograms de garrofes procedents de diverses finques agrícoles de Castelló. El grup operava mitjançant la falsificació de documents per introduir la mercaderia a un molí de Tortosa i obtenir beneficis econòmics fraudulents.

L’operació denominada Muleda, es va iniciar fa un any, l’abril de 2024, després de la denúncia d’un ciutadà que va alertar d’un possible cas d’usurpació de la seva identitat. Els delinqüents haurien falsificat un document DUN al seu nom durant l’any 2022, amb la finalitat de donar aparença de legalitat a l’origen de la mercaderia i facilitar la seva introducció al molí.

Gràcies a les indagacions, els guàrdies civils van descobrir que l’organització utilitzava un magatzem a Burriana com a centre logístic per a la provisió i trasllat de la mercaderia fins a Tarragona. Mitjançant l’expedició de xecs per imports inferiors a 1.000 euros, els investigats van aconseguir eludir el control de la Hisenda Pública, obtenint un benefici total de 123.000 euros que van ser facturats de forma fraudulenta a nom del denunciant.

Durant la investigació, la Guàrdia Civil va corroborar que una vegada venuda la mercaderia, els diners eren repartits entre els membres del grup de manera individualitzada, la qual cosa dificultava la traçabilitat dels diners tant a nivell fiscal com policial.

Les diligències han estat posades a disposició del Jutjat de Vinaròs