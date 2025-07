Nova protesta de la plantilla de l’Hospital de Tortosa després de 100 dies de l’aturada de les obres d’ampliació

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Nova mobilització dels treballadors de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa després de 104 dies des de la paralització de les obres d’ampliació del centre hospitalari. La plantilla reclama que es reprenguin els treballs perquè l'ampliació sigui una «realitat».

«Aquesta ampliació és necessària, però no suficient. Les Terres de l’Ebre necessiten un hospital nou i encara no sabem ni on ni quan es farà. No volem més promeses, volem acció», han clamat en el manifest llegit aquest dimecres.

En la protesta, també han demanat que hi hagi «transparència total» en els resultats de les excavacions i en els pròxims passos del projecte. «Exigim que no es perdi més temps en tràmits i excuses que només perjudiquen pacients i professionals», han dit.