El Parlament insta el Govern a cooperar amb Tortosa per definir l'emplaçament de l'Hospital Universitari de l'Ebre

El Parlament ha aprovat tots els punts d'una moció d'ERC sobre el sistema sanitari a les Terres de l'Ebre, durant la sessió d'aquest dijous al matí. En un dels punts, la cambra ha avalat instar el Govern a cooperar amb l'Ajuntament de Tortosa per definir, «el més aviat possible», i en el termini màxim de 3 mesos, l'emplaçament definitiu del Nou Hospital Universitari de Terres de l'Ebre dins de Tortosa, en uns terrenys que compleixin amb les condicions d'accessibilitat, amb connexions òptimes i que garanteixin la mobilitat d'usuaris i professionals.

El ple també ha avalat reclamar que l'executiu resolgui en 4 mesos la compatibilitat de les restes arqueològiques de l'Hospital Verge de la Cinta. Els dos apartats s'han aprovat per unanimitat.

El Parlament també ha constatat que el projecte de modernització i ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa és imprescindible per garantir una atenció hospitalària adequada a la ciutadania de la regió sanitària. Així mateix, el ple considera «urgent i necessari» que l'Hospital, un cop ampliat, disposi d'unes instal·lacions suficients per garantir l'adequada atenció hospitalària que avui necessita la ciutadania de les Terres de l'Ebre.

La cambra també ha avalat per unanimitat culminar, al més aviat possible, els treballs d'actualització del Mapa Sanitari, amb l'objectiu d'endreçar els serveis públics, així com els recursos humans i materials de tota la zona de les Terres de l'Ebre. De la mateixa manera s'ha aprovat instar el Govern a seguir fomentant els incentius econòmics i professionals, docents i de recerca, per al conjunt dels i les professionals sanitaris que treballen a les Terres de l'Ebre.

Finalment, el ple també ha aprovat garantir el manteniment de tots els serveis sanitaris al territori ebrenc, evitant-ne la concentració, especialment els equips d'atenció primària.