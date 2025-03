El registre més alt de pluja d'aquest març s'ha registrat a l'estació del Parc Natural dels Ports

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Més de la meitat d'estacions del Meteocat han registrat el març més plujós des que tenen registres, segons dades oficials analitzades per l'ACN, que només tenen en compte els primers 24 dies del mes per al 2025. Així, una setmana abans de l'inici de l'abril, 95 aparells meteorològics dels 186 operatius ja han sumat precipitacions més abundants que cap altre any –les dates en què es van posar en marxa varien, però al voltant del 2010 el gruix ja estava en funcionament.

El 2025 és l'any en què el conjunt de les estacions han sumat més litres per metre quadrat fins ara per al mes de març. A més, gairebé la meitat d'elles han recollit més dies de ruixats que cap altre març, amb una mitjana de 18 dies de pluja entre els primers 24.

Els 504 l/m2 del Parc Natural dels Ports les primeres tres setmanes i mitja de mes són el registre més alt del país. El massís, situat a les Terres de l'Ebre, a la frontera amb l'Aragó i el País Valencià, tradicionalment té un clima plujós, i tant el 2015 com el 2022 va registrar més precipitació en el tercer mes de l'any. No obstant això, el mig miler de litres que ha sumat ja aquest mes suposen pràcticament la meitat dels 1.100 mm que registra anualment, segons l'Atles Climàtic 1991-2020 del Meteocat.

Fins aquest dilluns, la de Viladrau (Osona) era la segona estació meteorològica amb més pluja registrada (385 mm), tot i que la zona muntanyosa del Montseny on se situa també sol ser plujosa i durant tot el març del 2023 va sumar més litres. Es tracta d'una circumstància similar a Espot (Pallars Sobirà), on els 379,5 litres d'aquest any són la segona marca més alta.