Sònia Hernández assegura que treballa per «no modificar calendaris» i possibilitar l'ampliació de l'hospital

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assegurat que el seu departament treballa per «no modificar calendaris» amb les prospeccions arqueològiques que es duen a terme a la zona on està prevista l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i, així, poder fer «compatible» les obres amb la preservació de les restes arqueològiques.

Hernández ha visitat aquest divendres la ciutat per presidir la Comissió Institucional de la Xarxa Territorial de Museus del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Acompanyada de l'alcalde, Jordi Jordan, ha explicat que ja han començat les actuacions prèvies per transformar l'antic balneari del Porcar per acollir el nou arxiu històric del Baix Ebre, que ha d'estar enllestit durant els pròxims quatre anys.

La consellera ha constatat que els treballs per compatibilitzar l'ampliació amb la preservació del patrimoni arqueològic tortosí es fan en el marc d'un clima de «bona entesa» entre els departaments de Salut, Cultura i l'Ajuntament de Tortosa, sense precisar res més.

Aprofitant la seva visita a la ciutat, Hernández té a l'agenda una reunió amb l'alcalde per abordar diversos assumptes pendents. Entre ells, la posada en marxa dels treballs per habilitar la zona de l'antic balneari del Porcar perquè pugui acabar acollint l'arxiu històric. El consistori, segons ha constatat, ja ha iniciat les tasques de rehabilitar un dels pavellons, restaurar algunes parts i les excavacions prèvies previstes.

En paral·lel, ha donat ja pràcticament per tancat el conveni amb el bisbat de Tortosa, propietari dels Reials Col·legis, on s'ubica l'actual equipament, per garantir que la documentació podrà romandre a l'espai durant quatre anys més i evitar el seu trasllat temporal durant les obres. La consellera, qui ha recordat que la construcció sol allargar-se entre dos i tres anys, ha remarcat que serà un arxiu «modern i adaptat a les necessitats actuals de conservació i gestió documental». També ha precisat que l'indret de comú acord amb el govern municipal vol ajudar també ha «tornar la vida» la nucli històric.

Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa ha agraït la visita de la consellera per presidir la comissió dels museus de la demarcació i reconèixer el paper del Museu de Tortosa. El centre compleix enguany 125 anys d'existència, anteriorment ubicat en altres espais, i forma part d'aquesta xarxa des de 2017.

En aquest sentit, Jordan ha avançat que actualment s'estan planificant a l'equipament obres per convertir-lo en totalment accessible i es treballa en la commemoració de l'efemèride amb una setmana d'actes específica, del 13 al 18 de maig.