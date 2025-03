El CAT finalitza amb èxit la primera actuació de renovació de la seva canonada a l'Ampolla

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha substituït amb èxit dos tubs de la seva canonada principal al terme municipal de l’Ampolla (Baix Ebre). Els treballs s’han allargat un total de 22 hores i s’han executat sense afectacions en el subministrament d’aigua potable a les 27 indústries i 69 municipis consorciats.

Es tracta de la primera actuació destacada en la canonada principal del CAT d’aquest any. Concretament, s’han retirat i substituït dos tubs contigus d’una llargària total de 12 metres –6 metres per tub– de 1.600 mm de diàmetre nominal. Els originals de formigó pretesat s’han substituït per tubs de les mateixes dimensions fabricats en xapa d’acer al carboni.

El president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que «enguany durem a terme quatre actuacions més, dues en la canonada principal i dues més en la conducció secundària. En tots els casos, es tracta de manteniment preventiu. Això significa que invertim recursos en renovar la infraestructura molt abans que aquesta s’aproximi al final de la seva vida útil. Des del Consorci ens anticipem i apostem per l’actualització permanent i constant de la nostra xarxa de distribució per garantir un servei lliure d’incidències gràcies a una infraestructura actualitzada i altament eficient».

La primera intervenció en la canonada principal del CAT s’ha dut a terme sense incidències en el subministrament.

El director gerent del CAT, Josep-Xavier Pujol, ha destacat la complexitat d’aquesta intervenció, atès que en una mateixa jornada s’han renovat dos tubs en lloc d’un únic, com és habitual. Tanmateix, Pujol ha explicat que «gràcies al sistema de monitoratge remot per fibra òptica acústica (AFO) de la canonada principal que vam implementar al Consorci fa poc més d’un any, podem fer un seguiment exhaustiu de l’estat de la nostra xarxa principal de subministrament. Això ens permet planificar actuacions de manteniment preventiu com aquesta, que executem quan els tubs mostren els primers símptomes de fatiga. Amb el sistema actual podem, tant a curt com a llarg termini, programar les actuacions necessàries per reduir exponencialment el risc d’incident en l’abastament d’aigua potable al territori».

La doble operació ha tingut un cost total d’uns 250.000 euros, IVA exclòs. En xifres globals, el CAT preveu invertir enguany 2,5 milions d’euros en manteniment i reparacions de la seva infraestructura de canonada i d’obra civil.