El moviment veïnal 'Mai més peatges', que s'oposa a l'aplicació del pagament als usuaris per circular per les vies ràpides, tallarà l'AP-7 a l'altura d'Aldea (Baix Ebre) el pròxim 30 d'abril per exigir a les administracions més inversions en la millora, manteniment i seguretat d'aquestes infraestructures.

La previsió és que la protesta s'allargui durant una hora a partir de dos quarts de set de la tarda. Els veïns han avançat a l'ACN que aquesta serà la primera d'una sèrie d'accions per reivindicar mesures però també per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de disposar d'unes vies ràpides públiques i segures.

Esperen que els transportistes, un col·lectiu que consideren injustament maltractat, s'hi sumin. Segons les primeres previsions dels organitzadors, la protesta es desenvoluparà, principalment, en el tram d'autopista que comprèn les sortides de l'Aldea-Tortosa i Amposta-la Ràpita, totes dues dins del terme municipal de l'Aldea. No descarten la possibilitat que es concreti en una forma de mobilització híbrida, que inclogui talls i marxes lentes.

Els episodis d'accidents i llargues retencions que els usuaris han patit especialment durant els últims mesos a l'AP-7 han reactivat el moviment veïnal que es va significar en la lluita contra els peatges i l'alliberament de les autopistes. «Ens hem de mobilitzar perquè hem de pressionar davant la inactivitat del món polític», ha assegurat el portaveu de Mai Més Peatges, Llorenç Navarro.

Fa unes poques setmanes, els veïns van comparèixer al jutjat d'Amposta per ratificar i ampliar la seva denúncia sobre les mancances de seguretat i manteniment de l'autopista a partir del seu alliberament.

Ara, volen portar al debat públic una llarga llista de greuges que, segons entenen, penalitzen de forma particular -en detriment de la inversió en altres zones- el desenvolupament de les comarques de l'Ebre i del veí Maestrat, però que també afecten la mobilitat de tot el país. «És el corredor real del mediterrani», no para de repetir Navarro.

Mai Més Peatges argumenta que el temps de viatge actual «han empitjorat en tots els trams respecte al moment en què Franco va inaugurar l'autopista l'any 1970». Per contra, el creixement econòmic i poblacional, argumenten, no ha implicat una ampliació o millora substancial de la infraestructura. Més quan, actualment, l'N-340 ha deixat de ser una alternativa eficient per a la mobilitat de mig i llarg recorregut i per al transport pesant.

Els veïns lamenten que els compromisos de millorar de l'AP-7 assumits, tant des del Govern però, sobretot, per part de l'executiu espanyol, no avancen de la forma que s'havia previst. Reiteren que la materialització del tercer carril fins Amposta -que reclamen prolongar 160 quilòmetres més cap al sud fins a Sagunt- o l'obertura d'un enllaç a la comarca del Montsià, l'única de Catalunya sense accés a l'autopista, segueixen sense plasmar-se.

Inversió en "seguretat"

«Estan parlant de que hi haurà una gran inversió en defensa i seguretat. És el mateix que defensem nosaltres: volem inversió en la defensa i seguretat de les persones quan estan treballant o s'estan desplaçant. S'ha d'invertir primer en el territori, sobretot fent les vies segures i dignes», ha remarcat.

Per això, plantegen també acabar desdoblant l'N-340 i l'N-II per poder desviar el trànsit en cas d'incidències. «Es van carregar l'N-340 amb premeditació, sense estar desdoblada. Han permès fer rotondes i prohibir el pas de vehicles pesants per convertir l'AP-7 en una via sobresaturada», argumenta Navarro. Creuen que cal resoldre com descongestionar el tram de l'AP-7 entre el Papiol i Montmeló que exerceix de circumval·lació de Barcelona generant «retencions espectaculars».

Dins de la llista de reclamacions concretes, plantegen la necessitat de dotar la via ràpida de més tanques, senyalització i il·luminació modernes i homologades; equips d'intervenció per al rescat de vehicles pesants; passos de fauna per evitar accidents; vorals prou amples; així com noves àrees de servei i descans segments llargs de l'autopista que no en disposen, cas d'entre l'Aldea i Benicarló.

Campanya per recuperar el pagament

I, sobretot, reiteren que l'autopista, dotada de condicions que la facin segura, ha de continuar sent «pública i gratuïta». Navarro denuncia una campanya orquestrada per tornar a convertir l'AP-7, i la resta d'autopistes, en vies de pagament amb l'amenaça de la implementació de sistemes com la vinyeta.

En aquest sentit, Mai Més Peatges vol convertir la protesta del dia 30 d'abril en una crida a la conscienciació i mobilització de la ciutadania en general però, especialment, de sectors com els transportistes que, segons entenen, han estat «injustament criminalitzats», malgrat jugar un paper clau a l'hora de «fer funcionar la indústria o el comerç».

Confien que diverses associacions del sector s'acabaran sumant a les mobilitzacions. «Només tenen aquesta via per circular i ens adonem que estan preparant la seva venda, privatitzar-la. Volen fer-nos creure que la vinyeta és la solució quan en realitat serà pagar els mateixos per circular però fent negoci les grans empreses», ha tancat el portaveu.