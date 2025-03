Detingut el presumpte autor de sis robatoris en establiments de Tortosa i Roquetes les últimes setmanes

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Roquetes un home de 35 anys com a presumpte autor de sis robatoris amb força en establiments d'aquest mateix municipi i de la veïna ciutat de Tortosa entre el 19 de gener i aquest 11 de març. Els investigadors van constatar que es tractava del mateix autor en tots els casos i que actuava amb especial cura a l'hora de no deixar rastre.

L'home, amb una quinzena d'antecedents per casos similars, hauria comès quatre robatoris en bars i restaurants, un en una cafeteria i un altre en un centre d'estètica. En un dels robatoris en un bar de Tortosa, la resposta policial va obligar el lladre a llençar la caixa enregistradora al costat del local, fet que va permetre recollir nous indicis.

Segons han explicat els Mossos en un comunicat, el presumpte lladre actuava forçant un dels accessos del local, ja fos per la porta o una finestra, amb una palanca. En diverses ocasions va trencar els vidres. L'objectiu era sempre la caixa enregistradora i qualsevol objecte de valor fàcil de transportar que trobés al local.

Els investigadors van poder acreditar l'autoria del detingut en sis robatoris però no es descarta que estigui relacionat en algun fet més i, per aquest motiu, la investigació continua oberta. El detingut, que acumula una quinzena d’antecedents la majoria per delictes contra el patrimoni, va passar aquest dijous disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.