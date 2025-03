Desmantellen un grup criminal que es dedicava al cultiu de marihuana a Tortosa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que es dedicava al cultiu de marihuana en diferents punts de Catalunya. La investigació policial va començar l'agost passat després que la policia tingués indicis d'aquests presumptes fets.

Els investigadors van poder constatar que els membres del grup tenien tasques específiques i ben estructurades dins l'organització i, també, que disposaven d'un laboratori sofisticat on obtenien els esqueixos que transportaven a les zones de cultiu.

Aquest dimarts, la policia ha realitzat quatre entrades simultànies a Maials (Segrià), Olivella (Garraf), Vall-llebrera (Noguera) i Tortosa (Baix Ebre), on han detingut quatre persones i intervingut 8.413 plantes de marihuana i un laboratori d'esqueixos. En les diferents plantacions, els agents també han confiscat les instal·lacions que el grup havia habilitat amb làmpades, transformadors elèctrics, ventiladors i adobs, entre altres.

En l'operatiu, la policia ha detingut quatre homes, d'entre 34 i 43 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, per pertinença a grup criminal i per un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que les instal·lacions elèctriques de les plantacions tenien la llum punxada.

La investigació, que han dut a terme agents de la Unitat d'Investigació del Segrià i de l'Alt Urgell, continua oberta i no es descarten més detencions. Pel que fa als detinguts, està previst que en les pròximes hores passin a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció Número 1 de la Seu d'Urgell.