Liciten la construcció de la sala esportiva i la rehabilitació de la primera nau dels Josepets de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa licita la construcció de la sala poliesportiva i la rehabilitació de la primera de les naus dels Josepets, el complex educatiu en desús que el Rastre que la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans va cedir al consistori. L'actuació afecta una superfície de 2.839,73 metres quadrats. L'obra es divideix en dos lots i el termini de presentació d'ofertes per part de les empreses és obert fins a l'1 d'abril.

El cost del projecte és de 3,4 milions d'euros, 2,7 milions d'euros per a la sala esportiva. Per finançar-la, el consistori compta amb les subvencions d'1,5 milions d'euros del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i de 175.000 euros de la Diputació de Tarragona. El projecte contempla un nou accés al complex. S'habilitarà una rampa i nova escalinata per accedir des del que era el pati principal de l'antic col·legi.

A l'est se situarà el vestíbul principal i el control d'accessos, que connectarà amb les sales d’entrenament, els vestidors de jugadors i àrbitres i els serveis. A la primera planta de la nova construcció hi haurà la sala esportiva reglamentària, una sala tècnica i un magatzem. A la segona planta hi haurà sala del grup de pressió i accés a l'exterior.

La disposició permetrà accedir als futurs espais que tindran usos col·lectius, cultural i socials. A l'antiga escola hi ha un edifici residencial que es troba en un molt bon estat de conservació i servirà d'allotjament, i també es recuperaran els grans espais de patis i exteriors per tenir un nou pulmó verd al centre de Tortosa, a tocar del Fortí de Bonete i del circuit verd de les muralles, així com l'antiga piscina de l'escola per a usos esportius i lúdics. Finalment, la Diputació de Tarragona també hi traslladarà el Conservatori de Música.