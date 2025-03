Els Mossos investiguen un robatori amb força en un bar del centre de Tortosa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori amb força en un bar del centre de Tortosa que s'ha produït aquest divendres a la matinada. L'establiment està situat al carrer Ricard Cirera. Els lladres han trencat un vidre amb un dels para-sols de la terrassa del bar per poder-hi entrar. De l'interior, s'han endut la caixa registradora. No ha transcendit quants diners hi podia haver a dins.

Els propietaris també han trobat el local inundat. Segons fonts policials, els atracadors han deixat obertes les aixetes de l'aigua, tot i que es desconeix si ho han fet amb la intencionalitat de causar danys a l'establiment. Està pendent que els afectats pels fets presentin una denúncia a la comissaria.