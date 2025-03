Dos detinguts a Tortosa per vendre drogues al seu domicili

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 25 i 28 anys, per un delicte contra la salut pública, a Tortosa. Els individus tenien un punt de venda de drogues en un pis de la plaça 1 d'Octubre. Després d'una investigació a partir de diverses informacions, els agents van establir un operatiu de vigilància i van poder comprovar que al pis es duia a terme aquesta activitat delictiva i que hi entraven persones drogodependents.

Aquest dijous s'ha fet l'entrada judicial al pis investigat, s'ha detingut els dos joves que hi viuen i s'han intervingut diverses quantitats de marihuana, haixix, cocaïna i benzodiazepines. També s'ha trobat dues bàscules de precisió, estris per preparar les dosis de la droga i diverses joies. Els detinguts tenen antecedents per fets similars. Aquest divendres passaran a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa.