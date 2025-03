Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Capítol de la Catedral i el Bisbat de Tortosa han promogut la intervenció per restaurar el retaule de Sant Josep, de la capella de Sant Esteve de la catedral de Santa Maria. És una de les intervencions del programa de conservació i restauració del patrimoni de la diòcesi. Els treballs de neteja i conservació «curativa» van començar el 8 de gener i es preveu acabar-los a final d'aquest mes de març.

El retaule de Sant Josep és una peça d'11 metres d'altura per 4,5 metres d'amplada i de fusta policromada. La seva particularitat, que ha sigut a la vegada una de les complicacions de la restauració, és el conjunt de peces de diversa procedència i època que el formen. Hi ha elements renaixentistes, rococó i barrocs i altres encara per atribuir.

El degà del Capítol de la Catedral del Bisbat de Tortosa, Víctor Cardona, ha remarcat que el retaule de Sant Josep és «un dels millors» que hi ha a la basílica i que la seva restauració i recuperació era imprescindible després de la darrera intervenció, que es va fer fa 33 anys. Els treballs els ha promogut el Bisbat, tenen finançament de la Generalitat, i ha comptat amb la col·laboració i assessorament tècnic i directiu de l'obra del Centre de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

L'imponent retaule de Sant Josep de la Capella de Sant Esteve està fet amb fusta policromada, i és completament «eclèctic». D'arquitectura barroca i amb imatges com les del sant i dos profetes que encara estan pendents d'atribuir-se, compta amb sis taules policromades amb escenes de la glorificació de la Mare de Déu, pintades el 1525 pel famós pintor lleidatà Baltasar Gui. També es pot veure el rococó «més exuberant en l'arquitectura del pis inferior».

El projecte s'ha adjudicat a l'equip del restaurador Voravit Roonthiva, format per cinc conservadors. Les primeres feines s'han centrat a netejar i treure «moltíssima pols». Els elements ennegrits tornen a brillar amb la recuperació de pa d'or i han aparegut algunes «sorpreses» amb noves imatges que el vernís havia tapat. També s'ha fet una intervenció a la fusta.

Roonthiva ha destacat que el retaule «és un catàleg d'escultura i pintura de diferents èpoques» i això ha suposat també «la complicació de lidiar» amb la restauració de diferents aquestes peces, de diferents èpoques. «Cada mestre ha aplicat la seva tècnica, els seus materials i, per tant, no ha estat una restauració homogènia sinó que s'ha actuat de diferents maneres», ha explicat el conservador.

«Anima a veure l'obra, que realment és bonica i és preciosa i la podem presentar per al culte i també per a la gent, perquè tots puguem gaudir, donar culte a Sant Josep i gaudir d'aquest magnífic retaule», ha celebrat el degà del Capítol de la Catedral, mossèn Víctor Cardona. El degà també ha explicat que la foto del Sant Josep del Viladomat que es va retirar l'any 1992, en l'anterior intervenció del retaule, i que es pot veure «desplegada» l'exposició museogràfica de la Catedral, està molt degradada i es canviarà per una imatge nova, una reproducció amb paper de gel com les que s'han treballat les esglésies del Romànic.