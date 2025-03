Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Gepec-EdC ha encarregat un estudi teòric de modelització preliminar per avaluar l'impacte dels compostos que emet la planta de taulers de Kronospan al polígon Catalunya Sud, a Tortosa i l'Aldea. El model de dispersió de contaminants atmosfèrics el desenvolupa una universitat catalana amb qui l'entitat va signar un conveni la setmana passada.

Gepec-EdC ha iniciat una campanya per rebre donacions i finançar una part del cost l'estudi, 4.000 euros la meitat dels quals ja s'han aconseguit. L'informe estarà llest en tres mesos i els resultats també es faran servir en les al·legacions dels ecologistes al Pla Director Urbanístic (PDU) de l'ampliació del Catalunya Sud, on es projecta desenvolupar un clúster de la fusta.

L'equip tècnic d'una universitat catalana ja està treballant en l'estudi de modelització sobre la dispersió dels contaminants que emet la fàbrica de taulers de fusta de Kronospan al voltant de Tortosa i l'Aldea i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. La modelització es fa a partir d'uns programes matemàtics amb les dades de les emissions, en aquest cas de la planta de la multinacional austríaca a les Terres de l'Ebre, i les de l'orografia, els vents, la distribució de la població o la localització d'equipaments públics de l'àrea afectada.

Els resultats identificaran quins són «els possibles focus contaminats» al voltant de la fàbrica i en les «diferents èpoques de l'any». Gepec-EdC també prepara l'encàrrec d'un estudi sobre com poden afectar aquestes emissions atmosfèriques de Kronospan a la salut de les persones. «Estem fent el treball científic que haurien d'haver fet les administracions», lamenten. «Ens posem les mans al cap que haguem de demanar-lo nosaltres i ens haguem de finançar amb donacions», afegeixen fonts de l'entitat. Fins a aquest dimecres, s'han recollit 1.965 euros amb 35 donacions, prou per pagar el 30% del cost perquè els investigadors el posin en marxa.

Més fiscalització administrativa

Des de Gepec-EdC defensen que els estudis de modelització són una eina reivindicada en el darrer Congrés Mundial de la Natura de la xarxa mediambiental UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) i que serà «molt important» tenint en compte que la legislació sobre les emissions a Catalunya «és molt laxa i antiquada», o que els detectors d'emissions que hi ha instal·lats entorn de Kronsopan no són suficients. De fet, alerten que de tres detectors, un està «enfocat cap al mar», i un altre, a l'Ampolla, està espatllat.

Insisteixen que la modelització, o bé l'hauria d'haver presentat Kronospan abans de construir la planta, o bé l'haurien d'haver exigit les administracions locals, tenint en compte que la fabricació dels taulers «es fa amb fusta usada que té laques i productes químics». Gepec-EdC lamenta que tot i la pedagogia i l'assessorament que ofereixen als ajuntaments i els ens locals, acabin donant «permisos» sense fiscalitzar l'impacte ambiental i de salut que tenen aquestes activitats industrials. Els ambientalistes alerten que «ara, si les coses no s'han fet bé, serà molt difícil d'arreglar».

Evitar un nou polígon químic a l'Ebre

L'estudi de dispersió atmosfèrica de contaminants entorn de la fàbrica de taulers es farà servir també per presentar al·legacions al PDU de l'ampliació del Catalunya Sud. Gepec-EdC preveu que el tràmit d'informació pública es faci a mitjan mes de maig. En aquesta futura àrea industrial, de 675 hectàrees més un centenar per fer un ramal ferroviari, els ambientalistes recelen de l'arribada «d'empreses químiques i siderúrgiques», necessàriament relacionades amb el sector de la fusta, ja que es projecta un gran clúster al voltant de Kronospan.

Els ecologistes asseguren que «ningú de les Terres de l'Ebre vol un polígon com el de Tarragona» i alerten que, amb l'ampliació, el Catalunya Sud s'estendrà fins a escassos quilòmetres de l'àmbit del Parc Natural del Delta.