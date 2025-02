Unes 350 persones es concentren per exigir la represa de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 350 persones s'han concentrat davant de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) per exigir la represa de les obres d'ampliació del centre, aturades per la troballa de restes arqueològiques, unes sitges probablement d'època ibera.

La Junta de Personal insisteix que l'ampliació no ha de condicionar la construcció del futur hospital universitari de referència del territori ebrenc. Cada dimarts es concentraran a les portes del centre hospitalari mentre quantifiquen els dies que fa que les obres estan aturades. Aquest dimarts, 69 dies. També fan una crida a la ciutadania a donar suport a les mobilitzacions perquè del nou edifici de l'HTVC depèn «a curt termini» el sistema sanitari i els pacients ebrencs.

La Junta de Personal de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha convocat i presidit la primera concentració a les portes del centre per mostrar el suport de tots els treballadors hospitalaris a la denúncia i a les peticions que van fer públiques la Junta Facultativa davant de l'aturada de les obres d'ampliació. La presidenta Cinta Montserrat ha remarcat que el nou edifici és una millora immediata a la qual no poden renunciar perquè «permetrà instal·lar nova tecnologia, ampliar el laboratori, la farmàcia, els quiròfans o l'Hospital de dia», i «continuar treballant pel bé del sistema sanitari i els pacients» de les Terres de l'Ebre.

Una protesta setmanal

La d'aquest dimarts és la primera de protestes setmanals que es faran cada dimarts, a les 12 del migdia, durant cinc minuts. També s'ha penjat una enorme pancarta a la façana del centre per defensar que l'ampliació de l'HTVC suposa garantir «l'equitat sanitària» dels ebrencs. A sota, cada dia, s'actualitzarà el retard que les troballes arqueològiques estan provocant al projecte.

Cinta Montserrat ha valorat molt positivament la resposta que ha tingut la primera convocatòria, amb unes 350 persones participants. Amb les concentracions setmanals confien poder «pressionar» i que «s'espavili qui s'hagi d'espavilar», mentre fan una crida a la ciutadania a donar-hi suport. «És una tema que afecta tota la població», ha recordat la presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital Verge de la Cinta.

Dos mesos perduts

Sobre el comunicat de dissabte, en el qual el Servei Català de la Salut i la direcció general de Patrimoni Cultural anunciaven que faran «la intervenció arqueològica» per acabar de «definir» com continuar amb l'ampliació de l'Hospital de Tortosa «en pocs mesos», els treballadors lamenten que no aporti res nou del qual ja es va dir al desembre, quan van parar les obres. «Hem comparat els dos comunicats i no hi ha cap avenç. Després de dos mesos no hem avançat res», ha denunciat Montserrat.