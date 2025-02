Salut i Patrimoni redefiniran el projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa per conservar les restes arqueològiques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de la Salut i la Direcció General de Patrimoni Cultural han acordat que s'iniciï una intervenció arqueològica per definir les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de forma que es puguin conservar també les restes arqueològiques.

Infraestructures de la Generalitat, en col·laboració amb Patrimoni i la supervisió del Servei Català de la Salut, reprendrà els treballs d'excavació per conèixer l'abast de les troballes per, posteriorment, definir com s'ha de readaptar el projecte d'ampliació del centre.

El Govern diu que s'utilitzaran els «mitjans necessaris» per tenir definida l'adaptació en pocs mesos. Els departaments de Cultura i Salut asseguren que estan treballant per fer compatible la conservació de les troballes arqueològiques amb la continuïtat d’una obra de gran importància per a les Terres de l’Ebre, i és per a això que asseguren que s’empraran els mitjans necessaris per tenir definida l’adaptació i la viabilitat del projecte en pocs mesos.

A mesura que es vagin duent a terme les prospeccions arqueològiques, des d’Infraestructures de la Generalitat es treballarà paral·lelament en les propostes d’adaptació del projecte per tal de tenir definida quina serà la línia d’actuació amb la màxima brevetat possible.

Els treballs d’arqueologia està previst que s’iniciïn a principis de març, mentre que en aquest moment els treballadors i arqueòlegs que han de participar en les intervencions estan rebent formació específica en matèria de seguretat.