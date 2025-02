L'ampliació del CAP de l'Ametlla entra en funcionament amb el servei de rehabilitació ambulatòria

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ampliació del CAP de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) ha entrat en funcionament aquest divendres. El centre mèdic disposa d'un nou edifici de tres plantes, annex a l'actual, amb una superfície de 819 metres quadrats. L'ampliació ha suposat una inversió de 2.295.080,02 euros que s'han finançat amb fons Next Generation.

Al nou edifici s'hi ha traslladat el servei de rehabilitació ambulatòria, que ofereix l'empresa pública Salut Terres de l'Ebre i que també s'ha posat en funcionament aquest mateix divendres, una unificació de serveis al municipi que millora l'atenció sanitària. El centre té noves consultes i espais per a l'atenció primària de l'ICS Terres de l'Ebre, que s'obriran la setmana que ve.

L'àrea de rehabilitació s'ubica a la planta baixa del nou edifici. Té un accés independent, dues consultes i una sala de gimnàstica amb una zona de boxs polivalents. A la primera i segona planta hi ha vuit consultes polivalents per a l'Atenció Primària que permetran incorporar "nous rols professionals", com els referents de benestar emocional. El CAP té ara una nova aula d'educació sanitària, per a la docència de professionals.