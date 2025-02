Unió de Pagesos creu que és una obra clau per a la pagesia de les Terres de l'Ebre.Unió Pagesos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunitat de Regants de l'Aldea-Camarles torna a exigir al Govern que reactivi les obres del canal. Amb l'adjudicació feta i les empreses a punt de començar, els treballs es van aturar per «les retallades», l'any 2017. Tenia una partida pressupostària de 17 MEUR, tot i que és una obra més gran de prop de 100 MEUR d'inversió.

Els regants asseguren que l'actual executiu ha mostrat «voluntat» de desencallar el projecte. Unió de Pagesos ha proposat que es destinin recursos dels Fons Nuclears per dur a terme l'obra, clau per al desenvolupament de la pagesia de la zona. Els regants fan una crida als agricultors a adherir-se al projecte per tenir «força» i demostrar la necessitat de fer realitat una concessió que ja té 90 anys.

El president de la Comunitat de Regants de l'Aldea-Camarles, Joaquim Vilagrassa, ha lamentat que aquest sigui un projecte amb una història «de vida i de mort», perquè la concessió es va atorgar fa més de 90 anys, però «no han arribat a regar mai». La sol·licitud data de 1927, es va aprovar el 1934, però el projecte es va posar en marxa el 2003, amb la constitució de la comunitat de regants. Durant els anys següents es van fer els estudis pertinents, els projectes i limitació de l'àrea regable a la comarca del Baix Ebre, als termes municipals de l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i el Perelló. La inversió va superar els 1,55 milions d'euros.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va rehabilitar la concessió (1.400 litres per segon) i el maig de 2010 es va aprovar l'acord de Govern per impulsar el regadiu amb una partida pressupostària de 17 milions d'euros per a la primera fase, la canonada d'uns vuit quilòmetres des del punt de captació al riu Ebre i la primera bassa. El projecte es va pressupostar, fa vint anys, en uns 100 milions d'euros.

Amb l'adjudicació feta i les empreses que havien d'executar l'obra instal·lades al territori, el Govern va parar el projecte l'any 2011. «En aquest moment s'ha de refer tot», com apunta el president de l'entitat, perquè l'adjudicació «ha quedat completament anul·lada». Vilagrassa lamenta que fins ara, els governs «no han respost», però que els Regants de l'Aldea-Camarles han seguit «insistint i burxant» i ara el moment és «una mica més dolç».

Bona voluntat del Govern

Amb el suport d'Unió de Pagesos i els ajuntaments, consell comarcal i cooperatives, la Comunitat ha trobat «bona voluntat» per part del Govern del PSC i «una resposta positiva» a la petició de reactivar el projecte. Fa «un parell de mesos» que treballen amb el Departament d'Agricultura que ha ajudat l'entitat a contactar amb els propietaris de l'àmbit de reg per animar-los a adherir-se al projecte, oferint «totes les facilitats» per fer-ho abans del mes d'abril, quan es convocarà una junta.

«La força que realment ha de tindre la comunitat de regants és l'adhesió dels propietaris i faig una crida s'adhereixen al regadiu. Estem parlant d'aigua i els pagesos ens hem de mullar perquè si la comunitat té prou força davant del departament i no el tornem a perdre altra vegada», ha demanat Vilagrassa. La superfície de regadiu del projecte és de 4.920 hectàrees, 528 hectàrees de reg intensiu per a cítrics, i la resta cultius d'olieres, ametllers i garrofers que necessiten reg de suport. «En aquests moments els camps fan pena – per la sequera dels últims anys. Diria que més del 40% de les finques estan perdudes», ha lamentat el president dels regants.

Diners dels Fons Nuclears

Des d'Unió de Pagesos s'ha reclamat que els recursos per dur a terme el projecte surtin dels Fons de Transició Nuclear. El responsable nacional d'Estructures, Miquel Piñol, ha defensat que un regadiu com el de l'Aldea-Camarles és també «un projecte tractor», com són les grans indústries que s'han implantat o s'implantaran al territori. El representant de l'organització agrària ha exigit que la posada en marxa de regadiu «no es demori més enllà del mes juny, perquè l'òrgan de govern dels Fons Nuclears» ha de tenir el pressupost llest en aquest terminí.