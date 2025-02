Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant mesos van organitzar activitats per finançar el seu viatge a Tenerife de quart d'ESO. Això els va permetre avançar 4.320 euros per als bitllets d'avió. Però l'agència Albada Tours Viatges, de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), amb la qual els 26 alumnes de l'institut escola el Perelló havien contractat el trasllat i l'estada, mai va adquirir els vols. Els diners s'han esfumat. Senten «frustració» i «desil·lusió».

Els estudiants perellonencs, a més d'altres particulars i empreses, han estat víctimes i denunciants d'un cas de dimensions encara desconegudes. El jutjat número 3 de Tortosa investiga per suposada estafa un dels administradors de l'agència i, després que els Mossos el detinguessin, li ha retirat el passaport.

«Pensàvem que aquests diners els podríem recuperar, però al cap d'un temps vam donar-los per perduts. Va ser un xoc perquè ens havia requerit un esforç molt important amb els esmorzars, berenars i actes que havíem fet aquí al poble», apunta a l'ACN Ainhoa Boyer, una de les estudiants de quart d'ESO afectades.

El viatge a Tenerife, programat entre el 9 i el 13 de juny, es va concertar el mes d'octubre passat. L'1 de novembre una mare va efectuar la transferència bancària a Albada Tours dels 4.320 euros per cobrir la reserva de seients de l'avió per als 26 estudiants i tres professors. Cada estudiant havia de pagar 180 euros a compte per poder garantir el vol.

A principis de gener, i davant els insistents rumors que ja apuntaven un possible incompliment per part de l'agència, els pares van requerir informació sobre la concreció efectiva del viatge al responsable amb qui havien tancat el contracte, Xavier Figueres. Uns requeriments que van resultar infructuosos i van obrir portar els afectats a intentar buscar respostes en altes instàncies, com la companyia aèria.

«Vam estar intentant esbrinar si el pagament havia estat efectiu, si s'havien pogut aconseguir els bitllets, si estava en marxa amb una altra empresa.... A través d'una altra agència de viatges vam saber que no havia res a fer i vam anar als Mossos a posar una denúncia per estafa», ha relatat Núria Altés, portaveu de les mares i pares afectats. El 3 de febrer passat acudien a la comissaria per fer efectiu el tràmit.

Viatge alternatiu

La «frustració» i la «desil·lusió» va estendre's entre estudiants i familiars que, malgrat això, van decidir sobreposar-se a la situació i, amb l'ajut de veïns i entitats locals, van decidir reprendre el projecte de viatge, aquest cop, i forçats per les circumstàncies, a Cantàbria. «La primera setmana després va ser força trista i no havia ganes de continuar, però vam decidir que havíem de tirar endavant, que ho havíem de fer i hem tornat a pujar els ànims», explica Andreu Benaiges, alumne de quart d'ESO de Rasquera.

Si bé el cost d'aquesta estada serà menor al de Canàries, la pèrdua dels diners estalviats i el fet d'haver de buscar una nova opció amb pocs mesos de marge ha encarit i complicat les coses. «S'han quedat molt parats perquè ha estat una situació nova, que amb l'edat que tenen els hagi passat una cosa així. Que hagin reaccionat d'una forma tan madura és espectacular. Estem molt agraïts del suport de l'entorn però s'han quedat molt frustrats: no pensaven que hi havia gent maliciosa», ha subratllat Altés.

La detenció de Figueres, un dels dos administradors de l'agència de viatges -juntament amb la seva dona-, ha coincidit amb tot el procés de preparació del nou viatge per les mateixes dates previstes per part dels estudiants perellonencs. Els Mossos el van arrestar al seu domicili de Botarell dijous passat i va comparèixer l'endemà, divendres, davant el titular del jutjat número 3 de Tortosa, que investiga el cas per suposada estafa. A la policia li han arribat més de 30 denúncies, que afectarien almenys una cinquantena de persones que haurien reclamat en total 93.000 euros.

Va sortir en llibertat provisional amb càrrecs, però se li van imposar compareixences quinzenals i la retirada del passaport amb prohibició de sortida del territori estatal. Dies abans havia anunciat que marxava a treballar fora del país. Contactat per l'ACN, Figueres va declinar efectuar declaracions sobre el cas.

Afectat com a pare i empresari

Òscar Pallarès, propietari de Jocar Bus, una empresa familiar d'autobusos del Perelló i un dels pares afectats, coneixia bé l'agència i l'investigat. Havia estat treballat amb ells durant anys. Ara, al marge del trasbals que ha generat al el grup d'escolars entre els quals es troba la seva filla, figura també com un dels estafats. Ha perdut diversos milers d'euros per serveis que no li han estat abonats i no sap si podrà recuperar. El mateix dia 3 de febrer, al mateix moment que denunciaven els alumnes, va comparèixer també amb la mateixa intenció davant dels Mossos.

Anteriorment havia intentat posar-se en contacte amb Figueres per intentar, més enllà dels deutes empresarials, reconduir el viatges de final de curs de la seva filla i els seus companys. «Al final, paraules buides de contingut, no hi havia cap solució i no mostrava res. Llavors surt allò de 'per què m'està enganyant?', 'pot ser que ho faci aquesta persona?'. Una persona a qui li has donat la confiança des que va obrir l'agència i hem treballat sempre conjuntament. Estic molt desmoralitzat», declara Pallarès.

Explica que el detingut hauria intentat escudar-se en suposada pòlisses d'assegurances de caució i reconeixements de deute per parar el cop. Però res d'això s'ha materialitzat tampoc. «Em va dir que la seva intenció era marxar a treballar a l'estranger», ha apuntat. No té clar encara quin camí judicial emprendrà per reclamar el pagament dels deutes. Ha tramès dos burofax a l'oficina de l'agència a l'Ametlla de Mar, tancada al públic des de fa setmanes.

Acusació particular en marxa

En aquest municipi veí, precisament, un grup d'afectats s'ha organitzat per intentar comparèixer als jutjats com a acusació particular per recuperar els diners que van avançar i exigir responsabilitats als administradors de l'agència. Josep Tomàs Margalef, afectat que regenta una assessoria al poble, s'encarrega de vehicular aquestes peticions a través d'un advocat. Assegura que durant els dies no ha parat de rebre trucades d'afectats de diverses poblacions de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya i els demana a tots que segueixin el mateix camí de personar-se judicialment per aconseguir forçar una resolució favorable del cas.

A banda de la de l'Ametlla de Mar, Albada Tours havia obert una oficina al centre de Reus, també tancada actualment. «No sabem on pot arribar. Una persona m'ha dit que podria arribar a mig milió d'euros, però no ho sabem», apunta Margalef, que l'agost passat havia avançat més de 3.500 euros per un viatge amb la seva parella que havia de fer a Turquia l'octubre de l'any passat i no es va arribar a efectuar amb pretextos diversos, com la situació bèl·lica al Pròxim Orient. Va posar denúncia als Mossos fa deu dies.

«Em va venir una persona afectada que ha de fer el viatge a l'octubre vinent i que ja ha pagat. No farà el viatge perquè ells -l'agència- diuen que ha fet fallida però els diners sí que els ha agafat. Parlem d'històries per no dormir, diverses i cada cop en surten més», ha tancat.