El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona ha intervingut 14 kg de tonyina vermella (Thunnus thynnus) que mancava de la documentació obligatòria que acredités la seva legal traçabilitat. El decomís va tenir lloc en una peixateria de l’Ampolla durant una inspecció de control rutinària en establiments dedicats a la comercialització de productes pesquers.

Durant la inspecció, els agents van descobrir que a l’interior de l’establiment s’estava trossejant un exemplar de tonyina vermella de gran mida, l’espina dorsal del qual pesava 11 kg i els lloms del qual, que ja estaven preparats per a la venda al públic, sumaven un total de 14 kg.

En sol·licitar al responsable del comerç la documentació necessària que acredités la legal procedència del peix, aquest no va poder aportar cap document que justifiqués la seva captura, transport o adquisició en compliment de la normativa sanitària i pesquera vigent.

Els agents van prendre una mostra que va ser enviada al SECRIM (Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil) per a la seva posterior anàlisi, donant un resultat positiu com a tonyina vermella. El Seprona va confiscar el peix i va aixecar una acta, que va ser remesa als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre.

El peix decomissat va ser cedit a una entitat benèfica de Tarragona per al seu consum en menjadors socials una vegada superades les proves de seguretat alimentària.

El SEPRONA recorda que la pesca de la tonyina roja s’ha de realitzar sense mort en la modalitat recreativa. Que en el cas de produir-se accidentalment la mort d’un exemplar s’ha de comunicar a la Direcció General de Pesca i documentar la captura seguint una sèrie de requisits. En cas de no fer-ho així, es considera una captura il·legal a efectes de l’Administració. En cap cas no es permet la comercialització al públic per al seu consum de productes pesquers que provinguin de la pesca recreativa.