Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contra un magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Tortosa que, presumptament, va exigir a un pèrit redactar un informe en castellà. L'entitat considera que la resolució del magistrat «vulnera la cooficialitat del català i el dret del professional a fer-lo servir en l'àmbit judicial». Per això, demanen al CGPJ que revoqui l'exigència d'emetre l'informe en castellà, i que s'investiguin els fets per obrir un expedient sancionador contra el jutge, ja que consideren que és una falta tipificada com a greu.

Segons explica la Plataforma per la Llengua, els fets es remunten al 16 de gener, quan el magistrat va emetre una resolució amb un requeriment perquè un pèrit fes un informe «de manera motivada, clara i intel·ligible i ajustant-se a les normes bàsiques de l'ortografia i la gramàtica castellana». Arran d'aquesta resolució, una de les parts del procediment es va posar en contacte amb Plataforma per la Llengua, i ara l'entitat ha denunciat els fets al CGPJ.

A través d'un comunicat, l'entitat recorda que la cooficialitat d'una llengua en una comunitat autònoma concreta «atorga a aquesta llengua el mateix rang jurídic que el castellà», i alerta que una exigència com aquesta «vulnera els drets i la normativa vigent».