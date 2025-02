Incendi en una granja de micos a Camarles

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi ha afectat aquesta matinada quatre contenidors metàl·lics a l’exterior d'una granja de micos a Camarles. L’avís s’ha rebut a les 04.38 h, quan un vigilant de seguretat ha detectat fum sortint d’una caseta i ha intentat extingir-lo amb un extintor sense èxit.

Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat vuit dotacions per controlar el foc, que ha cremat quatre contenidors. Un d’ells contenia substàncies com benzina, pintures i dissolvents, fet que ha obligat a revisar la zona per descartar riscos biològics o químics.

Els efectius han aconseguit apagar l’incendi segellant la caseta amb escuma i ventilant la zona. Tot i la intensitat del foc, no s’han registrat ferits ni cap animal ha resultat afectat.

A hores d’ara, tres dotacions dels Bombers continuen treballant a la granja per revisar punts calents i evitar possibles revifalles.