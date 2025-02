Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a la tarda dos persones per transportar al maleter del seu vehicle cinc catalitzadors de cotxe robats, així com diverses eines per extreure'ls. Els arrestats, un de 53 anys i un de 42, van ser aturats en un control policial a la carretera C-42, a l'altura de l'Aldea (Baix Ebre).

La patrulla va observar un vehicle amb males condicions i el van aturar. Els ocupants, amb nombrosos antecedents policials -el de més edat n'acumula 115- no van saber explicar d'on venien. En l'escorcoll posterior els agents van localitzar cinc catalitzadors amb marques clares d'haver estat tallats amb algun tipus de serra elèctrica, que també van localitzar al maleter.

Quan els mossos van preguntar-los sobre la procedència dels catalitzadors, els arrestats van posar-se molt nerviosos i no van poder acreditar ni donar cap explicació coherent sobre la seva procedència. A més, un dels ocupants tenia les mans i el calçat ple de greix provinent, molt possiblement, d'haver fet manipulat vehicles o maquinària.

Davant d'això, tots dos van ser detinguts per un suposat delicte receptació. Els agents també van denunciar administrativament el conductor per no disposar de la preceptiva assegurança del vehicle.