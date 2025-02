Adjudiquen la redacció del pla funcional del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre

Terrenys on s'ha d'ubicar el nou hospital de les Terres de l'Ebre.ACN

El Govern ha adjudicat a l'empresa Enaltis SL – Sulkin Marchissio SCP la redacció del pla funcional i el pla d'espais del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. L'import és 251.982,50 euros. Tres empreses s'havien presentat a la licitació.

El pla ha d'aprofundir i establir els processos assistencials que tindrà el futur centre hospitalari ebrenc. Ho farà a partir del marc bàsic del pla de dimensionament plantejat per la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, que s'ha basat en la situació actual dels recursos sanitaris, l'evolució demogràfica del territori i els serveis de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC). Professionals de tots els nivells del sistema de salut i de l'ICS Ebre participaran en el procés.

A partir de la primera definició de dimensionament del nou hospital que ha fet la regió sanitària de l'Ebre, l'empresa Enaltis SL – Sulkin Marchissio SCP redactarà el pla funcional del nou hospital ebrenc, que es projecta a Tortosa. Els processos i les dades actuals permetran treballar en «punts de millora i noves oportunitats» per al nou centre, i definirà «un model d'atenció hospitalària» per als «requisits» que s'estableixin per al nou hospital de referència ebrenc.

Serà un procés participatiu amb professionals de tots els nivells del sistema de salut de les Terres de l'Ebre i professionals de l'ICS Terres de l'Ebre de diferents perfils i àmbits, així com agents socials i comunitaris. Diferents grups de treball definiran les necessitats de futur del nou hospital i el pla funcional, que inclourà el dimensionament i la descripció operativa de les diferents àrees, com hospitalització, l’àrea quirúrgica, urgències, atenció ambulatòria, suport clínic, Servei d’Emergències Mèdiques i zones no assistencials.