Els professionals del Verge de la Cinta troben necessari un nou hospital a les Terres de l'Ebre

La junta facultativa de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa considera necessari que es construeixi un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Els professionals han apuntat en un comunicat que el nou centre és imprescindible per garantir una bona qualitat assistencial a la població, ja que han afirmat que les instal·lacions actuals en alguns casos no són «dignes».

Amb tot, han posat de manifest que no poden esperar «cinc, deu o quinze anys» el nou equipament i que l'ampliació de l'hospital actual és «imprescindible». En aquest sentit, han confiat que les restes arqueològiques trobades «no esdevinguin un nou impediment en un procés que ja s'ha dilatat durant massa anys».

Els caps de servei i coordinadors de les àrees mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals han recordat que fa més de 20 anys es va elaborar el primer pla funcional per a un nou hospital i que després de diverses promeses encara no hi ha un full de ruta clar. En la seva opinió, el nou centre ha de ser «universitari, amb equipaments i tecnologia equiparable a la resta d'hospitals ICS, que doni la millor resposta als pacients, gran, ben ubicat, amb millor accessibilitat per a tothom, i amb capacitat d'ampliació futura». «No podem permetre'ns esperar de manera indefinida mentre la situació actual continua sent precària», han exclamat.

Respecte el Verge de la Cinta han detallat algunes de les mancances que hi ha: «veiem com no hi ha un espai digne per a pacients amb tractament oncològic a l'hospital de dia, estem trucant i anul·lant cirurgies de pacients d'un dia per l'altre perquè apareixen pacients amb cirurgies urgents i no tenim prou quiròfans per operar».

Per tot plegat, han reclamat l'ampliació de les instal·lacions actuals i que està prevista que comenci a finals d'enguany, tal com han recordat. Més enllà de les millores que suposarà, han indicat que «també és l'única manera d'aconseguir un hospital més competitiu que permeti captar i retenir professionals en un context de dèficit de personal sanitari». Si bé s'han mostrat esperançats amb el salt qualitatiu que suposarà l'ampliació, han apuntat que això «no ha de ser una excusa per no construir un nou hospital».