Educació es fa enrere i no eliminarà línies públiques a les escoles de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats USTEC i CGT han desconvocat la marxa lenta de vehicles contra l’eliminació de línies públiques a Tortosa prevista per al 5 de febrer en aquest municipi després que el Departament d’Educació hagi fet «marxa enrere», segons les formacions de defensa dels drets dels treballadors.

Amb tot, els dos sindicats asseguren que s’han assabentat de les «intencions» del Departament de tancar línies a Deltebre, Amposta, Móra d’Ebre i la Ràpita. Per això anuncien que s’organitzaran amb les comunitats educatives d’aquestes altres localitat per «convocar noves mobilitzacions». USTEC i CGT exigeixen que no hi hagi cap tancament a l’educació pública ebrenca.

Les dues formacions destaquen que el tancament de línies «no només suposarà una disminució de la qualitat educativa, sinó que també implicarà una pèrdua de llocs de treball», tant de docents interins com del personal d’atenció educativa (PAE) i del lleure educatiu. Alhora alerten d’un «empitjorament» de les condicions laborals dels docents perquè suposa «seguir amb unes ràtios inassumibles».

En aquest sentit, ambdós sindicats conviden el Departament a tancar línies de l’escola concertada si «l’excusa» que es dona és la davallada de la natalitat, davant la «deriva privatitzadora» que, a parer de les dues formacions, l’executiu català mostra «curs rere curs».

«Tenint en compte la davallada de la natalitat, ja va sent hora de preguntar-nos si la concertada segueix essent necessària o, per contra, podem aprofitar l’avinentesa per anar suprimint concerts», reflexionen USTEC i CGT.