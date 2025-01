Convoquen una marxa lenta contra la retallada de diverses línies a les escoles de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats USTEC i CGT han convocat una marxa lenta de vehicles el pròxim dia 5 de febrer per protestar contra la previsió d'Educació de retallar una línia de primària i una línia de secundària en dos centre públics de Tortosa.

Les entitats sindicals s'oposen que amb l'argument de la caiguda de la natalitat i el padró municipal, el Departament proposi treure una línia de primària a l'escola del Temple i una de secundària a l'Institut Dertosa, dos centres, assenyalen que sempre tanquen la matrícula amb desenes de famílies en llista d'espera. La mobilització es fa per exigir que es redueixin les ràtios en lloc de treure línies i que si s'opta per aquesta mesura, s'apliqui a les escoles concertades de la ciutat.

Els sindicats asseguren que compten amb el suport dels representants de les direccions de centres i de les famílies i dels docents per «oposar-se de forma contundent i radical» a la supressió d'una línia a primària i una línia a secundària a Tortosa, una retallada justificada per la baixa natalitat i que afectaria l'escola del Temple i l'Institut Dertosa.

Com ja van exposar, USTEC i CGT exigeixen a Educació que la davallada del padró permeti reduir ràtios a les escoles, una mesura que milloraria el desplegament de l'escola inclusiva, evitaria segregacions i milloraria les condicions laborals dels docents. En tot cas, si cal suprimir línies escolars, els sindicats reclamen que es faci en les tres escoles concertades que hi ha a Tortosa i que disposen de quatre línies de primària i cinc de secundària. «L'escola pública és l'únic ascensor social de la nostra societat per lluitar contra desigualtats i la segregació. La doble xarxa no serveix per garantir el paper que l'escola ha de tenir a la societat», ha reclamat Pau Urenya, portaveu d'USTEC a l'Ebre.

Una protesta amb vehicles

La marxa lenta de vehicles començarà a quarts de cinc de la tarda del dia 5 de febrer des de l'avinguda de l'Estadi, davant de l'Institut Dertosa, i es desplaçarà fins a l'escola del Temple, on la mobilització acabarà amb la lectura d'un manifest. «Fem una crida a la ciutadania preocupada pels serveis públics i l'educació pública, docents i personal i direccions que s'uneixin a la marxa per demostrar al Departament i al Govern que no defallirem i serem un mur al tancament de línies», ha dit Urenya.

Aquest dimecres es reuneix la comissió de garanties de Tortosa i els sindicats confien que Educació «rectifiqui». «Si ho fan, actuarem en conseqüència», han dit USTEC i CGT.